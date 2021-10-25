Yemek Bebek kahvaltısı nasıl yapılır? Ek gıdaya ilk başlayan bebek kahvaltısı tarifi, yapılışı, malzemeler
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Bebek kahvaltısı nasıl yapılır? Ek gıdaya ilk başlayan bebek kahvaltısı tarifi, yapılışı, malzemeler

Bebek kahvaltısı nasıl yapılır? Ek gıdaya ilk başlayan bebek kahvaltısı tarifi, yapılışı, malzemeler

Yemek

Bebek kahvaltısı nasıl yapılır? Ek gıdaya ilk başlayan bebek kahvaltısı tarifi, yapılışı, malzemeler

Ek gıdaya yeni başlayan bebekler bir anda bütün besinleri yiyemezler. Bebeklerin ilk kahvaltısı özenle ve dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Peki bebeklerin ilk kahvaltısı nasıl yapılır? Bebeğinize rahatlıkla yedirebileceğiniz bebek kahvaltısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler...

25 Ekim 2021, Pazartesi 10:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ek gıdaya yeni başlayan bebeklerin birçok şeye alerjisi olabileceği gibi hemen normal kahvaltıya adapte olamayabilirler. Bu nedenle bebek kahvaltıları daha özenle hazırlanmalıdır. Peki, bebeklerin ilk kahvaltısı nasıl yapılır? Bebek kahvaltısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler...

BEBEK KAHVALTISI TARİFİ

Bebek kahvaltısı malzemeler

  • Yarım muz
  • 1 adet yumurta sarısı (tam pişmiş)
  • Açmak için anne sütü
  • 1 tatlı kaşığı lor peyniri
  • 1 çay kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı ceviz ezmesi

BEBEK KAHVALTISI YAPILIŞI

Muzu ezin. Ardından, içine diğer malzemeleri de ekleyip ezin. Bebekleriniz için güzel, doyurucu ve besleyici kahvaltınız hazır.

İlgili Haberler
Kadayıflı karides nasıl yapılır? 24 Ekim Somer Şef'in kadayıflı karides tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktasıBiber tost nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı biber tost tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Avrupa'nın en şık şehri: Milano
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Doğumdan ölüme pişen tek tatlı: Helva
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (25 Ekim 2021)