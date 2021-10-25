Ek gıdaya yeni başlayan bebeklerin birçok şeye alerjisi olabileceği gibi hemen normal kahvaltıya adapte olamayabilirler. Bu nedenle bebek kahvaltıları daha özenle hazırlanmalıdır. Peki, bebeklerin ilk kahvaltısı nasıl yapılır? Bebek kahvaltısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler...

BEBEK KAHVALTISI TARİFİ

Bebek kahvaltısı malzemeler

Yarım muz

1 adet yumurta sarısı (tam pişmiş)

Açmak için anne sütü

1 tatlı kaşığı lor peyniri

1 çay kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı ceviz ezmesi

BEBEK KAHVALTISI YAPILIŞI

Muzu ezin. Ardından, içine diğer malzemeleri de ekleyip ezin. Bebekleriniz için güzel, doyurucu ve besleyici kahvaltınız hazır.



