Bebek kahvaltısı nasıl yapılır? Ek gıdaya ilk başlayan bebek kahvaltısı tarifi, yapılışı, malzemeler
Ek gıdaya yeni başlayan bebekler bir anda bütün besinleri yiyemezler. Bebeklerin ilk kahvaltısı özenle ve dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Peki bebeklerin ilk kahvaltısı nasıl yapılır? Bebeğinize rahatlıkla yedirebileceğiniz bebek kahvaltısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler...
25 Ekim 2021, Pazartesi 10:59 Son Güncelleme:
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Ek gıdaya yeni başlayan bebeklerin birçok şeye alerjisi olabileceği gibi hemen normal kahvaltıya adapte olamayabilirler. Bu nedenle bebek kahvaltıları daha özenle hazırlanmalıdır. Peki, bebeklerin ilk kahvaltısı nasıl yapılır? Bebek kahvaltısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler...
BEBEK KAHVALTISI TARİFİ
Bebek kahvaltısı malzemeler
- Yarım muz
- 1 adet yumurta sarısı (tam pişmiş)
- Açmak için anne sütü
- 1 tatlı kaşığı lor peyniri
- 1 çay kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı ceviz ezmesi
Muzu ezin. Ardından, içine diğer malzemeleri de ekleyip ezin. Bebekleriniz için güzel, doyurucu ve besleyici kahvaltınız hazır.