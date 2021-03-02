Bebek kütüphaneleri seferberliği

Proje ile bebeklere kitap okunması ve bebek kütüphaneleri ihtiyacına dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Bursa’dan projeye katılan ana sınıfı öğretmenleri Nuray Güçer ve Emine Feyzioğulları ile Nagihan Keresteci, kütüphane kurma hedefi için bebek kitapları topluyor, çevrim içi derslerle ailelere ulaşıyor.

EVLERDE KİTAP KÖŞELERİ

Ana sınıfı öğretmeni Nagihan Keresteci, “Çocuklara evlerde kitap köşeleri, küçük kütüphaneler oluşturduk. Sesli okuma teknikleri, kitapları daha etkili ve etkileşimli okuma yönünde veliler, öğretmenler olarak çeşitli eğitimler alıyoruz. Hayalimiz bebek kütüphanesi kurmak. Bebeklerin özgürce anneleriyle gidebilecekleri, kullanabilecekleri nitelikli alanları oluşturmayı istiyoruz” dedi.

AA