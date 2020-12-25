Bebek rahime değil anne karnına yerleşti

Rusya’nın Altay bölgesinde 4.1 kilogram ağırlığında bir kız bebeğin doğumu gerçekleşti. Veronika isimli bebek, rahimde değil, karın bölgesinde geliştiği için bu doğumun 625 milyonda bir görüldüğü belirtildi.

Altay bölgesinde dünyaya gelen 4.1 kilogram ağırlığındaki Veronika bebek, tıp dünyasının dikkatini çekti. Doktorlar ‘mucize bebek’ olarak tanımladıkları Veronika’nın 625 milyonda bir görülen bir bebek olduğunu ifade etti. 56 santim uzunluğundaki son derece sağlıklı Veronika’yı bu kadar ‘nadir’ kılan şeyse normal bebekler gibi rahimde değil, karın bölgesinde gelişmesi.

Doğuma kadar fark edilmedi

Bebeğin şimdiye kadar nerede geliştiğinin bilinmemesinin nedeni ise, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’taki çatışmalardan kaçarak Altay bölgesine yerleşen 31 yaşındaki annenin hamileliğinin ilerleyen bölümlerinde dini gerekçelerle doktora görünmemesi. Nitekim doktorlar, bebeğin nerede geliştiğini ancak doğumun gerçekleşmesinden bir gün önce fark ettiler.

Yumurta normal dışı bir yere implant edilmiş

Altay Bölgesi Doğum Merkezi’nden Doktor Vladimir Borobkov da, bebeğin karın bölgesinde gelişmesinin nedenini şöyle açıkladı: “Muhtemelen gebelik işlemi doğal yolla gerçekleşmiş olabilir, ancak yumurta normaldışı bir yere implant edilmiş. Bebek uterusun dışında gelişmiş. Dünyada bunun gibi bir düzineden fazla vaka yok. Çok nadir bir durum, böyle bir durumda bebeğin hayatta kalması da neredeyse eşsiz bir durum.”





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