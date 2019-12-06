Yeni doğan bebeklerde görülen konak kızarıklığa, pullu lekelere ve kepeklenmeye neden olan çok yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Peki, Bebeklerde konak neden olur? Bebeklerde konak nasıl temizlenmeli? Bebeklerde konak ile ilgili merak edilenleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Özberk Koç anlattı.

Konak nedir? Bebeklerde konak neden olur?

Bebekleri etkileyen basit bir cilt problemi olan Konak, Seboreik dermatitin bebeklerde görülen bir formudur. Endişelenecek bir durum değildir ve genellikle kendi kendine düzelir Bebeğin kafa derisi üzerinde başlamaya meğilli olmakla birlikte; alın, yüz, kaşlar, koltuk altı veya kulak arkası da dahil olmak üzere cilt kıvrımları gibi alanlarda da görülebilmektedir.

Bebeklerde konak nasıl temizlenmeli?

Yaşamın ilk 3 ayında ortaya çıkma ve 1 yaşına kadar kaybolma olasılığı daha yüksektir. Cilt üzerinde beyaz veya sarı görünen yağlı pullar ve kabuklar ,bazen hafif kızarıklık şeklinde görülür. Nedenleri tam olarak belirlenmemiş olmakla birlikte en sık akla gelen Alerjiler aslında konağa neden olmaz. Görüntü olarak aileyi rahatsız etse de bebekte kaşıntı ve rahatsızlık hissi oluşturmaz. Bazen etkilenen bölgede mantar enfeksiyonları gelişebilir.

Enfeksiyon belirtileri şunlardır:

Cilt kırmızı görünüyor, kabuklardan sıvı sızıyor, etkilenen bölge sıcak hissediliyor ve rahatsız edici kokuyor ise enfeksiyon açısından değerlendirilmesi için doktora başvurulmalıdır.

Evde bebeğinizin konaklarından daha hızlı kurtulmak için bebek kullanımına uygun hekiminizin de tavsiyesini aldığınız bir yağı, konaklı bölgelere uygulayıp 4-5 saat sonrasında konaklı bebeklerde kullanıma uygun bebek şampuanı ile yıkadıktan sonra henüz bebeği duştan çıkarmadan bir tarak İle basınç uygulamadan nazikçe tarayınız. Ve çıkan kabukları uzaklaştırmak için bir defa daha su İle yıkayınız. Bu işlemi haftada bir kaç defa ihtiyaç hissettikçe uygulayabilirsiniz .Buna rağmen konaklar azalmıyor artıyor veya görünümü değişiyor ise Hekiminiz uygun bir tıbbi krem ile tedavisini uygulayacaktır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr