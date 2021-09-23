Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, dün katıldığı bir televizyon programında yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya hepatit B gibi aşılar yerine Covid-19 aşısı yapıldığını iddia etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Eryazğan, "sağlık ocağında bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı" iddialarına tepki gösterdi.

Bu iddianın asla gerçeği yansıtmadığının altını çizen Eryazğan, şu bilgileri paylaştı:

"Bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapılması asla mümkün olabilecek bir şey değil. Sağlık Bakanlığı 10 yıldır aşıları barkod sistemiyle dağıtır. Aşılar bu şekilde taşınır ve aile sağlığı merkezlerine ulaşana kadar her aşamasında en az 6-7 kere barkod okutulur. Aşı uygulanırken de barkod sisteminden düşülmesi gerekir. Eğer elinizdeki aşı ve sistemdeki barkod tutmuyorsa Bakanlıkça derhal bu konuyla ilgili soruşturma açılır. Yani yanlış bir aşının bebeklere uygulanması ihtimali sıfırdır. Kaldı ki İzmir üzerinden de bu iddiayı araştırdık, bu yönde açılmış herhangi bir soruşturma da yok."

"KİMSE BU AŞILARI KARIŞTIRAMAZ"

Eryazğan, aile hekimlerinin aşı konusundaki güçlü tecrübesine işaret ederek, "Bizler aile hekimleri olarak 20 yıldır aşı yapıyoruz, bebeklik dönemi aşılarının yüzde 98'i tarafımızca uygulanıyor. Kovid-19 aşıları ilk geldiğinde de Bakanlığımız bizleri davet ederek, aşıların nasıl yapılacağı konusunda eğitim vermemizi istedi. Böyle güçlü bir tecrübemiz de söz konusu. Kaldı ki Kovid-19 aşılarının rengi, şekli, şişeleri bile birbirinden çok farklıdır. Kimse bu aşıları karıştıramaz, zaten barkod sistemiyle de böyle bir şeyin olmasının imkanı yok." diye konuştu.

Söz konusu iddianın aşı farkındalığı konusunda toplumu olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Eryazğan, şunları kaydetti:

"Bu iddia tamamen asılsız. Hocamızdan özür bekliyoruz. Başka bir konuyu anlatmak isterken konunun başka bir yöne çevrilmesi sonucu çok talihsiz bir açıklama olmuş. Biz insanları aşıya teşvik etmeye çalışırken toplumu olumsuz etkileyen böyle bir açıklamayla karşılaşmamız çok üzücü. Hocamızın bu açıklamasını düzeltmesini, bizlerden özür dilemesini istiyoruz."

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı televizyon yayınında, bir bebeğe sağlık ocağında yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı, bebeğin takip için kendilerine getirildiği açıklamasını yapmıştı.

AA