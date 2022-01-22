Bedelli askerlik sonuçları! Tarih belli oldu
Bedelli askerlik sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz sene bedelli askerlik için başvuru yapanlar askerlik yerleri için bekliyorlar. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte bedelli askerlik sevk tarihleri...
22 Ocak 2022, Cumartesi 17:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Diğer taraftan ise bedelli askerlik sevk tarihleri açıklandı. Başvuru yapan adaylar sevk tarihleri ve bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde erişime açılacak.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
03 Şubat 2022
03 Mart 2022
31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
08 Aralık 2022
BUNLARI DA OKUYUN