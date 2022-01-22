Gündem Bedelli askerlik sonuçları! Tarih belli oldu

Bedelli askerlik sonuçları! Tarih belli oldu

Gündem

Bedelli askerlik sonuçları! Tarih belli oldu

Bedelli askerlik sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz sene bedelli askerlik için başvuru yapanlar askerlik yerleri için bekliyorlar. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte bedelli askerlik sevk tarihleri...

22 Ocak 2022, Cumartesi 17:41 Son Güncelleme:
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Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Diğer taraftan ise bedelli askerlik sevk tarihleri açıklandı. Başvuru yapan adaylar sevk tarihleri ve bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde erişime açılacak.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

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