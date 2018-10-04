Beın Sports kanalı Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liglerini futbolseverlerle buluşturuyor. Maçın olduğu günlerde kanal gündeme oturuyor. Özellikle temsilcilerimizin maçları olduğu zamanlarda beIN SPORSTS kanalının uydu frekans ayarları en çok aratılan konu oluyor. İşte kanalın frekans ayarları hakkındaki bilgiler...

beIN Sports Haber kaçıncı kanalda?

beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

beIN Sports Haber uydu frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Frekans ayarları nasıl yapılır?

beIN Sports Haber kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.