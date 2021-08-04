Bekçi alımı başvuruları başladı mı 2021? Hangi illerde kaç bekçi alınacak? 2021 EGM, Jandarma ve PA bekçi başvurusu şartları neler?
Bekçi alımı başvuruları bu dönemde de binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Son yıllarda farklı eğitim seviyesine sahip binlerce kişi mahalle bekçisi olarak göreve başladı. Bu yıl da EGM tarafından yapılan açıklamayla 10 bin bekçi alınacağı duyurulmuştu. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı 2021? Hangi illerde kaç bekçi alınacak? 2021 EGM, Jandarma ve PA bekçi başvurusu şartları neler? İşte ayrıntılar…
04 Ağustos 2021, Çarşamba 11:22 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi bünyesine dahil olmak üzere bu yıl 10 bin bekçi alınacak ve belirtilen şartları taşıyan adaylar, eğitim seviyelerine göre ücretlendirilecek. En az lise mezunu olan ve bekçi olmak isteyen adaylar, son zamanlarda yoğun şekilde bekçi alım başvuru tarihleri ve başvuru şartlarını araştırıyor. Diğer yandan hangi illerde bekçi alınacağı da en çok merak edilenler arasında…
BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2021?
Merakla beklenen bekçi alımı başvuru tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama bulunuyor. İleriki dönelerde konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.
HANGİ İLLERDE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?
EGM tarafından geçtiğimiz aylarda 2021 yılı içinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyuruldu ancak hangi illerde olacağına ilişkin bir ayrıntı verilmedi. Ancak sayının fazla olması nedeniyle birden fazla ilde bekçi alımı yapılacağı düşünülüyor.
2021 EGM, JANDARMA VE PA BEKÇİ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?
2021 yılı için henüz bekçi alımı başvuru şartları belirlenmedi ancak geçtiğimiz dönemdeki şartlar şu şekildeydi:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az 167 cm boyunda olmak,
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- 31 yaşından gün almamış olmak
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.