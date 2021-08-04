Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi bünyesine dahil olmak üzere bu yıl 10 bin bekçi alınacak ve belirtilen şartları taşıyan adaylar, eğitim seviyelerine göre ücretlendirilecek. En az lise mezunu olan ve bekçi olmak isteyen adaylar, son zamanlarda yoğun şekilde bekçi alım başvuru tarihleri ve başvuru şartlarını araştırıyor. Diğer yandan hangi illerde bekçi alınacağı da en çok merak edilenler arasında…

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2021?

Merakla beklenen bekçi alımı başvuru tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama bulunuyor. İleriki dönelerde konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

HANGİ İLLERDE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

EGM tarafından geçtiğimiz aylarda 2021 yılı içinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyuruldu ancak hangi illerde olacağına ilişkin bir ayrıntı verilmedi. Ancak sayının fazla olması nedeniyle birden fazla ilde bekçi alımı yapılacağı düşünülüyor.

2021 EGM, JANDARMA VE PA BEKÇİ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

2021 yılı için henüz bekçi alımı başvuru şartları belirlenmedi ancak geçtiğimiz dönemdeki şartlar şu şekildeydi: