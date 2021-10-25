10 bin bekçi alımı yapılacağına ilişkin açıklamanın ardından iş arayışında bulunan binlerce aday, gözünü bekçilik başvurusu tarihi için EGM’den gelecek açıklamaya çevirdi. Ekim ayının sonuna gelinmesiyle adayların heyecanı doruğa ulaşırken, diğer yandan da başvuru şartları ve bekçi maaşları da merak konusu olmaya devam ediyor.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU TARİHİ NE ZAMAN?

Bekçilik başvuru tarihleri için Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklama merakla bekleniyor. Ancak şu an için konuya yönelik kesin bir tarih belirtilmedi.

Bekçilik başvuru tarihlerine dair gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

10 bin bekçi alımına ilişkin diğer detaylarla birlikte başvuru şartları da belli olmadı. Ancak önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

31 yaşından gün almamış olmak

En az 167 cm boyunda olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5 bin 008,221 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 5 bin 186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 5 bin 421,4155 TL

BEKÇİLER KAÇ SAAT ÇALIŞIYOR?

Mahalle ve çarşı bekçilerinin büyük bölümü yaklaşık 12 saat ve geceleri çalışmaktadır.