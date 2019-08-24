Polis Akademisi ve MEB ortaklığında uygulanan bekçilik sınavı bugün yapılacak. Bekçilik sınavına girecek adaylar sınav giriş belgesi ile ilgili aramalar gerçekleştiriyor. Peki, Bekçilik sınavı saat kaçta? Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

Emniyet Teşkilatına alınacak bekçiler için Polis Akademisi Başkanlığı ve MEB tarafından uygulanan Bekçilik sınavı bugün gerçekleştirilecek. 2 019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar bekçi olmak için bugün sınavda ter dökecek. Saat 14.00’te gerçekleştirilecek Bekçilik sınavı giriş belgeleri ve yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanmıştı.

BEKÇİLİK SINAVINA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçları www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.