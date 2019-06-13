Bekçilik sınavı ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı?

Bekçi adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Son olarak 11 Nisan'da şahsen başvuru gerçekleşti ve adaylar ön sağlık kontrolünden geçti. Yaklaşık 2 aydır ise sınavlar hakkında bir açıklama yapılmadı. Adaylar muallakta kalırken "Bekçilik sınavı ne zaman?" sorusu her geçen gün daha da yoğun bir şekilde aratılıyor.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem gerçekleştirilecek olan sınavın haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması öngörülebilir.

Konuyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığından herhangi bir bilgi gelmesi halinde detaylar haberimize eklenecektir.

SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORULAR YÖNELTİLECEK?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR NASIL OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-) Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-) Lastik içerisinden geçme,

3-) 15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-) İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-) 2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-) Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

7-) Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak. Bu aşamaları;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.

BEKÇİ EĞİTİMLERİ NASIL OLACAK?

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapacak mahalle ve çarşı bekçileri, alanlarında uzman eğitmenler tarafından sıkı ve disiplinli bir eğitimden geçirilerek göreve hazırlanıyor.

6 haftalık eğitime tabi tutulan bekçi adayları, alanlarında uzman eğitmenlerden spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, silahlı olaylara müdahale, önlem geliştirme, yakın savunma taktikleri, şüpheli taşıma teknikleri, kelepçe ve cop kullanma ile kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda eğitim alıyor.

Günlük 6 saatlik eğitim gören bekçilere, "çarşı ve mahalle bekçileri için müdahale ve yöntem teknikleri", "temel hukuk", "uygulamalı çarşı ve mahalle bekçiliği", "ceza ve disiplin hukuku", "önemli tesislerin korunması", "olay yerine ilk giden ekibin harekat tarzı", "şüpheli ve patlayıcı maddelerin tanınması ve alınacak önlemler" gibi konularda da teorik dersler veriliyor.

Bekçiler, tam donanımlı poligonlarda özel hazırlanan alanlarda, yanaşık düzen eğitimi, şınav, mekik, barfiks, lastik ve kütük taşıma, sürünme ve komando dansı gibi sportif eğitimlerle fiziki ve psikolojik dayanıklılıkları artırılarak göreve hazır hale getiriliyor.

Gerçek mermilerin kullanıldığı, çelik yelek ve kasklarla gerçekleştirilen uygulamalı atışlarda, tabancayla kısa ve uzun namlulu silah eğitimi alan bekçiler, aynı zamanda sütre gerisinden, yürüyerek, sağa sola dönerek, şarjör değiştirerek atış yapma eğitimleriyle her ortamda silah kullanma becerisi kazanıyor.