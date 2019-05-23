Bekçilik sınavı ne zaman? Tarih belli oldu mu?
Bekçilik sınavı için nefesler tutuldu. On binlerce aday Polis Akademisi'nin sınavla ilgili duyuru yapmasını bekliyor. Konuyla ilgili son duyuru 11 Nisan'da yapılmıştı. Şimdi sıkça sorulan soru "Bekçilik sınavı ne zaman?" şeklinde...
Bekçilik sınavı ne zaman? On binlerce bekçi adayı bu soruya yoğunlaşmış vaziyette... 11 Nisan'da açıklanan şahsen başvuru ve ön sağlık kontrolü merkezlerinin ardından sınav tarihleri hemen hemen her gün araştırılıyor. Peki bir önceki süreçte neler yaşanmıştı?
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçilik ön sağlık sonuçları hakkında yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru merkezlerinin ilanı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınav girmişti. Şimdi bu süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması, sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor.