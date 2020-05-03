Bekir Aksoy'u virüs eritti
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya bağlanan oyuncu Bekir Aksoy karantina günlerinde 17 kilo verdiğini söyledi.
03 Mayıs 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Bekir Aksoy, 2019’da Nazife Oğlakçıoğlu ile evlenmiş, 18 Mart’ta ikinci kez baba olup oğlu Asil’i kucağına almıştı. 51 yaşındaki oyuncu, Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya bağlandı. “Eşime yardım etmem şart. Karantina günlerinde sürekli temizlik yapıyorum. Bir yandan da oğlumuz Asil ile ilgileniyorum. Gazını çıkarıp mamasını yediriyorum. Bu süreçte 17 kilo verdim” dedi.