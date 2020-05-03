Bekir Aksoy, 2019’da Nazife Oğlakçıoğlu ile evlenmiş, 18 Mart’ta ikinci kez baba olup oğlu Asil’i kucağına almıştı. 51 yaşındaki oyuncu, Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya bağlandı. “Eşime yardım etmem şart. Karantina günlerinde sürekli temizlik yapıyorum. Bir yandan da oğlumuz Asil ile ilgileniyorum. Gazını çıkarıp mamasını yediriyorum. Bu süreçte 17 kilo verdim” dedi.

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