Beklenen CS:GO güncellemesi sonunda yayınlandı

Valve, dünyanın en popüler birinci şahıs nişancı oyunlarından Counter-Strike: Global Offensive için yeni bir güncelleme yayınladı.

Yılan Isırığı olarak adlandırılan yeni bir kasa oyunculara sunulacak. Bu kasanın içinden ise toplamda 17 silah geliyor. Rengarenk gövdeleriyle oyunseverleri karşılayan bu oyun kasasına ek olarak oyunda artık ikonik hale gelmiş olan tavukların da görünümü yenileniyor.

Counter-Strike: Global Offensive'in yeni güncellemesi, oyuna yeni bir abonelik hizmeti getiriyor. CS:GO 360 olarak isimlendirilen bu abonelik hizmeti, oyuncuların resmi rekabetçi karşılaşmalardaki istatistiklerin detaylıca kaydedilmesini ve oyuncuların da bu özellikten faydalanarak kendi istatistiklerini takip etmelerini sağlıyor.

Özel günlere özel olarak avlanabilir olan tavuklar bu güncelleme ile yeni bir görünüme kavuşuyor. Bir diğer yandan görüntü kalitesinde de önemli gelişmeler sunuluyor. Bu sayede oyunun daha akıcı ve kararlı hale gelmesi sağlanıyor.

Valve, Counter-Strike: Global Offensive'deki haritalarla ilgili de bazı değişiklikler yaptı. Oyuncular, yeni güncellemeyle Grind ve Mocha isimli haritaları resmi karşılaşmalarda oynayabilecek.