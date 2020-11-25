Bel soğukluğu nedir? İşte tedavi yöntemleri ve korunma yolları

"Bel soğukluğu" olarak adlandırılan hastalık idrar çıkış kanalında gözle görülebilen şeffaf veya yeşilimsi, sarımtırak akıntı olarak tarif edilir. Bu enfeksiyona gonokok ve gonokok dışı bakteriler sebep olur. Hastalık genellikle cinsel aktif çağdaki erkeklerde görülüyor. Genellikle cinsel yolla bulaşan hastalık cinsel ilişki dışında da bulaşabiliyor.

Bel soğukluğunun belirtileri

Hastalar genellikle 3 ila 21 gün arasında bildirdikleri şüpheli cinsel ilişki sonrasında idrar yollarında ağrı, yanma, kaşıntı veya sadece akıntı şikayetleri ile gelebiliyorlar.

Bazı hastalar idrar yollarında akıntı olmadan da polikliniğe başvurabilir. İdrar kanalının çıkışında kabuklanma veya iç çamaşırda iz bırakan akıntı, sabah ilk idrardan önce görülebilir.

Bazen akıntı olmaksızın yalnız idrar kanalında kaşıntı ve idrar yaparken yanma yakınmaları olabilir.

Bu enfeksiyona neden olan bakteriler N. Gonore, Chlamydia trachomatis, Ureplasma urealyticum, Mycoplasma Hominis ismindeki bakterilerdir. Bu bakterilerin sadece birinin bulaşması bu enfeksiyona neden olabileceği gibi yüzde 15-35 oranında birden çok ajan birlikte enfeksiyona neden olabilir.

Bel soğukluğu teşhisi nasıl konulur?

Her ne kadar idrar kanalındaki akıntı tanı ve tedavi için yeterli olsa da kesin tanı koymak için idrar kanalından pamuklu bir kültür çubuğuyla alınan örnek gerekir. Bu ajanlar kadınlarda ise üretrit, vajinit, pelvik inflamatuar hastalık, ektopik gebelik ve kısırlığa neden olabilir.

Kadınlarda semptomsuz görülebiliyor

Kadınlarda bu hastalığın herhangi bir şikayete sebep olmadan (semptomsuz) görülme ihtimali daha yüksektir. Enfeksiyon şikayete neden olmasa da bulaştırırcılığı vardır. Tedavi edilmeyen hastalarda cilt lezyonları, ateş, eklem ağrıları, eklem iltihapları, kalp enfeksiyonları, beyin iltihapları, idrar kanal darlıkları ve kısırlık görülebilir.

Bel soğukluğundan korunmanın yolları var mı?

Hastalığı önlemek için çok partnerli cinsel yaşamdan uzak durulmalı ve cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanılmalı.

Bel soğukluğu tedavisi

Tedavide çeşitli antibiyotikler kullanılabilir. Bu bakteriyel bir enfeksiyon olduğu için hastalar bu enfeksiyona defaatle yakalanılabilir. Bu enfeksiyona karşı vücutta kalıcı antikor oluşmaz. Bu nedenle hastaların son doksan gün içerisinde ilişkiye girdiği partnerlerin de eş zamanlı tedavi edilmesi gerekir.

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