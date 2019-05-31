Belçim Bilgin ekrana diziyle dönüyor

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Belçim Bilgin, kendisine yöneltilen "Yeni bir proje var mı?" sorusuna, "Birçok şey yapıyorum, ama her şey ortaya çıkıp netleşince açıklamak istiyorum. Yeni bir oluşum içindeyim. Bir yandan da heyecan verici hikayeleri değerlendiriyorum. Çok yakında bir projeyle başlama durumum çok yüksek. Dizi de var, sinema projesi de var ama şu anda bahsettiğim dizi. Heyecanlı da bir dizi, sürpriz olsun" cevabını verdi.

Elindeki dosyaların sorulması üzerine oyuncu, "Yeni bir şeyler var. Genç yaratıcı arkadaşlarımızla birlikte güzel hayallere hayat vermek istiyoruz. Her zaman söylediğim bir şeydi; yapımcılıkla ilgili küçük küçük teşebbüslerim başladı. Kendimce bir şeyler ama öyle iddialı başlamıyorum. Küçük küçük adımlarla güzel şeyler yapmak. Bu da onlardan biri" dedi.