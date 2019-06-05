Belçim Bilgin kimdir? Sevgilisi kim?

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin geçen yıl Yılmaz Erdoğan'la olan 12 yıllık evliliğine son noktayı koydu. Bilgin önceki gün yeni aşkını ilan etti ve reklamcı Selim Can Çelik’le olan fotoğrafını paylaştı.

Bu gelişme sonrası bir kez daha "Belçim Bilgin kimdir?" sorusu gündeme geldi.

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

Belçim Bilgin, 31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Belçim Bilgin, Şeyh Said İsyanı'nı başlatan Şeyh Said'in torunudur. Kendi ifadesine göre ise Şeyh Said, babasının dedesinin büyük ağabeyidir. Belçim adı "çimen yaprağı" anlamına gelmektedir.

İlkokulu Ankara'da Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulu ve 1999 yılında bitirdiği liseyi Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde okudu.

2002 yılında Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü'nde okumaya başladı. Bu sıralarda lise yıllarından beri tiyatrocu olmak isteyen Belçim Bilgin, bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Yılmaz Erdoğan'ın ders verdiği Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) Workshop'lara katıldı. Bu olaydan sonra "Sıfır Kilometre" adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Paris'de iki sene kalan Belçim "Dol" adlı filmde de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye döndü. 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'la evlendi.

Iraklı Kürt yönetmen Hiner Saleem`in filmi 'Sıfır Kilometre'de başrol oynayan Belçim Bilgin, Cannes Film Festivali'ne katıldı.

2011 yılında Yusuf Pirhasan'ın yönettiği "Kurtuluş Son Durak" adlı filmde oynadı. Filmde Belçim Bilgin ile birlikte Demet Akbağ, Asuman Dabak, Ayten Soykök,Nihal Yalçın, Damla Sönmez, Ahmet Mümtaz Taylan, Mete Horozoğlu veYavuz Bingöl de rol aldı.

Belçim Bilgin, kadın iletişim ve araştırma derneği olan "Uçan Süpürge" ile çocuk evliliğinin önlenmesi için çalışmalarda bulundu. Birçok kente giderek bu konuda bilinçlendirme toplantılarına katıldı.

Belçim Bilgin, 10 Ağustos 2006 tarihinde Yılmaz Erdoğan ile evlendi. Rodin Nazım (d.2010) adında bir oğlu ve Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden olma Berfin adında kızı olmak üzere iki çocuğu vardır. Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan çifti çocukları ile birlikte 2014 şubatında Amerika'ya taşındı ve Beverly Hills'e yerleşti.

Filmleri :

2015 - Annemin Yarası (Sinema Filmi)

2014 - Çalsın Sazlar (Sinema Filmi)

2014 - Sadece Sen

2013 - Kelebeğin Rüyası

2012 - Sessiz

2012 - Gergedan Mevsimi

2011 - Kurtuluş Son Durak

2011 - Keşanlı Ali Destanı

2011 - Aşk Tesadüfleri Sever

2009 - Güldünya

2008-2009 - Yol Arkadaşım

2008 - Güz Sancısı

2007 - Dol

2006 - Hatırla Sevgili

2005 - Sıfır Kilometre