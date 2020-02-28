Belçim Bilgin: Üzerimdeki Amerikan bezi

Belçim Bilgin başrolünü Erdal Beşikçioğlu ile paylaştığı ‘Acı Kiraz’ın özel gösteriminde öyle bir kıyafet giydi ki, herkesi şaşırttı. Her davette şıklığıyla konuşulan oyuncu tasarımına imza attığı bluzu için şunları söyledi: “Üzerimdeki kumaş bildiğiniz Amerikan bezi. Modacıların prova kumaşıdır. Doğal ve pamuk. Ben bunu alıp kıyafet yaptım. Amacım kullanılmayan parçaları geri dönüşümle işlevsel hale getirmek.”