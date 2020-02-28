Belçim Bilgin: Üzerimdeki Amerikan bezi
Davetlerde şıklığı ile dikkat çeken Belçim Bilgin 'Acı Kiraz’ın özel gösteriminde giydiği kıyafetle herkesi şaşırttı.
28 Şubat 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Belçim Bilgin başrolünü Erdal Beşikçioğlu ile paylaştığı ‘Acı Kiraz’ın özel gösteriminde öyle bir kıyafet giydi ki, herkesi şaşırttı. Her davette şıklığıyla konuşulan oyuncu tasarımına imza attığı bluzu için şunları söyledi: “Üzerimdeki kumaş bildiğiniz Amerikan bezi. Modacıların prova kumaşıdır. Doğal ve pamuk. Ben bunu alıp kıyafet yaptım. Amacım kullanılmayan parçaları geri dönüşümle işlevsel hale getirmek.”