Bel bir kadının dişiliğini gösteren en önemli bölgelerdendir.



Peki kıyafet oyunlarıyla belinizi nasıl daha ince gösterirsiniz?



Beli inceltmek için yapılan egzersizlerin yanında bir de göz yanılgısı ile belinizi daha ince gösterebilmeniz mümkün. Nasıl mı?



İşte kıyafet oyunlarıyla göz algısını değiştirerek beli daha ince gösterme tüyoları...



Gömlek ve kalem etek dişiliğin en önemli anahtarı gibi. Tüm vücudu daha slim göstermek isterseniz böyle bir kombin deneyebilirsiniz. Kilonuz hiç fark etmez, doğru bir kalem etek ve gömlek kombini ile kilolu görünmek mümkün değil!

Kim Kardashian'ı düşünün, basenlerini bilmeyen yok. Ancak ince bir beli var ve bunu her fırsatta kullanıyor. Mutlaka belini ön plana çıkarıyor ve bel kısmı mutlaka dar kıyafetler tercih ediyor.

Daha uzun etekler giymek isterseniz yüksek bel olanları tercih edin ve mutlaka topuklu ayakkabı ile kombinleyin. Üstünüze ise beli açık bir bluz tercih edebilirsiniz. Bu sizi daha ince ve uzun gösterecek.

Basic penye tişörtlerinizi, etek ya da pantolonlarınızın içinde kullanmak sizi salaş görünümden kurtararak belinizin hatlarını ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak bir detay...

Yüksek bel pantolonlar adeta birer bel kurtarıcıları! Ancak sakın bol üstlerle kombinlemeyin, bu belinizi daha kalın gösterir.

Elbiselere mutlaka kemer kullanın. Vücut proporsiyonunu kesmeden kullanacağınız kemerler sizi slim bir görünüme kavuşturacak.

Crop top ve yüksek bel etekler beli ince göstermek için bire bir!