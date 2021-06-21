Belirgin şekiller (Oyun)

MALZEMELER

Resim kâğıdı, istediğiniz türde renkli boyalar, büyük boy etiket veya kâğıt bant ve makas. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Renklerle harikalar yaratmaya hazır mısınız? Öncelikle etiket bant üzerine farklı geometrik şekiller çizip kesiniz. Kestikten sonra bu şekilleri resim kâğıdının üzerine istediğiniz yere yapıştırınız. Sonrasında çocuğunuzla birlikte dilediğiniz gibi kâğıdı rengarenk boyayabilirsiniz. Boyamanız bittiğinde etiket bantları kâğıttan çıkarınız. Müthiş bir renk cümbüşünün içerisinde bembeyaz geometrik şekiller! Peki sorun bakalım çocuğunuz bu şekilleri tanıyor mu?