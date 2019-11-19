Bella Hadid, Selena Gomez'in yorumu yüzünden fotoğrafını sildi
Bella Hadid, eski sevgilisi The Weeknd ile aşk yaşayan Selena Gomez’in, Instagram'dan uzattığı zeytin dalını görmezden geldi.
Bella Hadid’i Instagram’dan takip ederek hayranlarını şaşırtan Selena Gomez’den, bir hafta sonra yeni bir hamle daha geldi.
Selena'dan Bella'ya iltifatlar
Ünlü modelin yaklaşık dört yıldır bir dargın bir barışık ilişki yürüttüğü ve şu sıralar ayrı olduğu The Weeknd ile 2017 yılında 10 ay boyunca aşk yaşayan şarkıcı, Bella Hadid’in sosyal medya paylaşımına iltifat etti.
'Nefes kesici'
Selena Gomez, Dior’un yüzü olan modelin sevenlerinin beğenisine sunduğu karenin altına, “Nefes kesici” notunu düşerek, gülen emoji bıraktı.
Fotoğrafı sildi
Fakat Bella Hadid, eski sevgilisiyle birliktelik yaşayan Selena Gomez’in beğenerek yorum yaptığı fotoğrafı, dakikalar içinde sildi.
Affetmedi
Bu durum, takipçilerin gözünden kaçmazken, dış basın, modelin olanları unutmadığını ve şarkıcıyı affetmediğini yazdı.
Haberin fotoğrafları için tıklayınBella Hadid 23. yaşını kutladı
Bu haberi de okudularSelena Gomez yeni şarkısı Lose You To Love Me ile tarihe geçti