Bella Hadid, Selena Gomez'in yorumu yüzünden fotoğrafını sildi

Bella Hadid, eski sevgilisi The Weeknd ile aşk yaşayan Selena Gomez’in, Instagram'dan uzattığı zeytin dalını görmezden geldi.

19 Kasım 2019, Salı 12:06
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Bella Hadid, Selena Gomez'in yorumu yüzünden fotoğrafını sildi

Bella Hadid’i Instagram’dan takip ederek hayranlarını şaşırtan Selena Gomez’den, bir hafta sonra yeni bir hamle daha geldi.

Selena'dan Bella'ya iltifatlar

Ünlü modelin yaklaşık dört yıldır bir dargın bir barışık ilişki yürüttüğü ve şu sıralar ayrı olduğu The Weeknd ile 2017 yılında 10 ay boyunca aşk yaşayan şarkıcı, Bella Hadid’in sosyal medya paylaşımına iltifat etti.

'Nefes kesici'

Selena Gomez, Dior’un yüzü olan modelin sevenlerinin beğenisine sunduğu karenin altına, “Nefes kesici” notunu düşerek, gülen emoji bıraktı.

Fotoğrafı sildi

Fakat Bella Hadid, eski sevgilisiyle birliktelik yaşayan Selena Gomez’in beğenerek yorum yaptığı fotoğrafı, dakikalar içinde sildi.

Affetmedi

Bu durum, takipçilerin gözünden kaçmazken, dış basın, modelin olanları unutmadığını ve şarkıcıyı affetmediğini yazdı.

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