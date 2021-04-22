Belören Millet Bahçesi’nin ilk fidanı dikildi

Belören Millet Bahçesi’nin önümüzdeki yıl açılacağı müjdesini veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Belediyesi TOKİ işbirliği ile ilçeye yeşil alanları ve tesisleriyle muhteşem bir eser kazandırmak için çalıştıklarını, Belören Millet Bahçesi’nin 208 bin m²’lik alanıyla 7’den 70’e herkese hitap edeceğini belirtti. Millet Bahçesinde ayrıca 4 bin 500 m²’lik doğal gölet, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatacak.

Törene Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ev sahipliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Ankara Milletvekilleri Selva Çam, Orhan Yeğin, Hacı Turan, Asuman Erdoğan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Dr. Emel Saraç, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan katıldı. Protokol, millet bahçesinin ilk çam fidanını dikti.