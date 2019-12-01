Ben Affleck ile Jennifer Garner sokak ortasında tartıştı

Boşandıktan sonra dostluklarını sürdüren ünlü çift, geçtiğimiz günlerde kavga ederken objektiflere yakalandı. Ünlü çift, Garner’ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı evin önünde, otomobillerinin yanında hararetli bir şekilde tartışırken görüntülendi.

Tartışmada Ben Affleck’in çok öfkelendiği, sinirlerine hakim olamayıp el kol hareketleriyle konuştuğu görüldü. Tartışmanın ardından direksiyon başına geçen Jennifer Garner’ın Ben Affleck’i Santa Barbara yakınlarındaki uzak bir otele götürdüğü öne sürüldü.

Ünlü çift Şükran Günü ve sonraki günü birlikte geçirmişlerdi. Ünlü çiftin Violet, Seraphina ve Samuel isimli 3 çocuğu bulunuyor.

#olayın geçmişi

Birbirlerini 2001 yapımı Pearl Harbor filminden de tanıyan Ben Affleck ve Jennifer Garner'ın ilişkisi, Daredevil'da birlikte rol aldıktan sonra başladı. Ünlü çiftin evliliği, 2005'ten 2017'ye kadar sürdü. Basına yansıyanlara göre, Ben Affleck'in Jennifer Garner'ı bebek bakıcısıyla aldatmasından sonra çift yollarını ayırdı.

Evliliklerinin dağılmasına rağmen, Jenifer Ben Affleck’e, geçen yıl alkollü tedavisi için Malibu'da bir rehabilitasyon merkezinde tedavi isteği için destekledi.



