'Ben okuyamadım, onlar okusun' diye 2 yıldır kitap dağıtıyor

O anın görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşıp “Bu çocuklar okumalı” diye yazınca Türkiye’nin dört bir yanından kitap bağışı yapıldı.

"SANKİ ÖĞRETMEN OLDUM"

‘Kitap ve çocuk Derneği’ kuran Ahmet Yerlikaya, 3 yılda onlarca köyü ziyaret ederek 12 bin kitabı çocuklarla buluşturdu. Ahmet Yerlikaya, “Ben de köy çocuğuyum. Parasızlıktan okuyamadım. öğretmen olmayı hayal ederdim. Şimdi bu çocukların sevincini görünce kendimi öğretmen olmuş gibi hissediyorum” dedi. AA



