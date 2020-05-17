Corona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki ay önce kapatılan alışveriş merkezleri kısmen de olsa belli kurallar çerçevesinde yeniden kapılarını açtı. Magazin dünyasının bazı ünlü şarkıcıları AVM’lerde eskisi gibi bir an önce konser vermek istediklerini dile getirdi. 90’ların yıldız isimlerinden Bendeniz ise tepki gösterdi. “Milyonlar cebinizde, kudurmak niye? Bu kadar mı aç kaldınız?” diyen popçu dün Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya bağlandı.

'Sahnenin zamanı değil'

Bendeniz şöyle konuştu: “Bizim talepte bulunma hakkımız bile yok. Ne zaman devlet, sahneye çıkabileceğimizi söyler, o gün konserimizi veririz. Daha henüz eğlencenin, sahnenin zamanı değil. Kurallara uyulmayıp aceleye getirirsek, bir yıl daha evde otururuz. Ben de bunu istemiyorum asıl. Sanat camiasının artık konuşmayı öğrenmesi gerekiyor. Dahiyane fikirleri gerçekten müthiş.” Yılmaz Morgül de “Dünyaları kazanıp da ağlayan şarkıcıları gördükçe onların adına utanıyorum” diye konuştu.