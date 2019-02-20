Benfica Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray rövanş maçına çıkıyor. İlk maçta 2-1'lik skorla mücadeleden mağlubiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, 1-0'lık galibiyetle turu geçerken 2-1'lik skorla maç uzatmaya gidiyor. Aslanlar en az 2 farklı galibiyetle ayrılmak zorunda...

BENFICA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Benfica Galatasaray maçı 21 Şubat Perşembe saat 23.00'te Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Işık Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Galatasaray, Benfica müsabakasında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı takımda, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı bununan Martin Linnes, Benfica’ya karşı forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA’ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de görev alamayacak.

GALATASARAY AVRUPA'DA GALİBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı.

GALATASARAY AVRUPA'DA 279. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Portekiz’in Benfica ekibine konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 278 müsabakada 99 galibiyet ve 107 mağlubiyet yaşarken 72 kez rakipleriyle yenişemedi Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Portekiz’in Benfica ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 279. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 278 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 414 gole engel olamadı.

Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

"KUPA 2"DE 76 MAÇ

Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce 76 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29’unu kazanırken 24’ünde berabere kaldı, 23’ünde yenildi. Galatasaray bu maçlarda 120 gol atarken kalesinde 100 gol gördü.

Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası’nda mutlu sona ulaşarak Türkiye’ye futbolda Avrupa’daki ilk kupasını getirdi.