Bengü 400 bin TL tazminat ödeyecek
Şarkıcı Bengü 10 Haziran 2012’de Ankara’dan İstanbul’a dönerken aracıyla kaza yapıp yaralanmış, 34 yaşındaki koruması Ümit Özer ise hayatını kaybetmişti. Şoförü Salih Talat Yağlıcı 2.5 yıl hapis cezası almıştı.
Ümit Özer’in ailesi Bengü’nün, oğullarını sigortasız çalıştırdığını, bunun bir iş kazası olduğunu belirterek dava açmıştı. Bilirkişi de raporda popçunun işveren sıfatıyla gerekli önlemi almadığını.öne sürerek yüzde 25 kusurlu olduğunu belirtmişti. İstanbul 18. İş Mahkemesi’nde dün görülen davaya Özer Ailesi’nin ve Bengü’nün avukatları katıldı.
Mahkeme, şoför Salih Talat Yağlıcı ve Bengü’nün koruması Ümit Özer’in anne-babası Rezen-Ahmet Özer’e toplam 150 bin TL maddi tazminat, iki kardeşine de 250 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Hakim, davalıların toplam 400 bin TL tazminatı kaza tarihinden itibaren faiziyle vermelerine karara bağladı.
Bengü’ye bu dava için Yargıtay yolu açık.
'Adam gibi adamdı'
Bengü 7 yıl önce Ümit Özer için şunları söylemişti:
“Dünyada tanıyabileceğiniz en temiz kalpli, en efendi, en yürekli insanlardan biriydi. Adam gibi adamdı. Bana zarar gelmesini hiç istemezdi; ben de ona. Kardeşimizdi, can yoldaşımızdı. O hep beni korudu; eminim ki onu da sonsuza kadar cennetteki melekler koruyacak”
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