Bengü, hamileliğinin son ayına kadar çalışacak

Birkaç eksiğini almak için geldiğini ve işlerini hallettiğini söyleyen Bengü, fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.

'SAHNEYİ ÇOK ÖZLEDİM'

Konserlerinin yavaş yavaş başlayacağını söyleyen popçu, "Konserler yakında başlayacak diye umut ediyorum, planlanan sahnelerim var. Sahneyi çok özledim, hamileliğimin son ayına kadar çalışacağım" dedi.

'KARNIM BÜYÜMESE...'

Hamileliğin nasıl ilerlediğini soran gazetecilere "İkinci çocukta bu kadar rahat olacağını düşünmüyordum. Karnım büyümese hamile olduğumu hissetmem" cevabını verdi.

"Bugün doktor kontrolümüz vardı. Ultrasona girdik, oğlumun askerlik çağı gelmiş" diyen ünlü şarkıcı, muhabirleri güldürdü. Kısa süren sohbetin ardından muhabirlere teşekkür eden Bengü, aracının gelmesiyle AVM'den ayrıldı.







