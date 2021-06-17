Magazin Bengü, hamileliğinin son ayına kadar çalışacak

Bengü, hamileliğinin son ayına kadar çalışacak

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Bengü, hamileliğinin son ayına kadar çalışacak

Şarkıcı Bengü, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık beş aylık hamile olan 42 yaşındaki popçu, öğle saatlerinde geldiği İstinyePark AVM'de görüntülendi.

17 Haziran 2021, Perşembe 12:14 Son Güncelleme:
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Birkaç eksiğini almak için geldiğini ve işlerini hallettiğini söyleyen Bengü, fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.

'SAHNEYİ ÇOK ÖZLEDİM'

Konserlerinin yavaş yavaş başlayacağını söyleyen popçu, "Konserler yakında başlayacak diye umut ediyorum, planlanan sahnelerim var. Sahneyi çok özledim, hamileliğimin son ayına kadar çalışacağım" dedi.

'KARNIM BÜYÜMESE...'

Hamileliğin nasıl ilerlediğini soran gazetecilere "İkinci çocukta bu kadar rahat olacağını düşünmüyordum. Karnım büyümese hamile olduğumu hissetmem" cevabını verdi.

"Bugün doktor kontrolümüz vardı. Ultrasona girdik, oğlumun askerlik çağı gelmiş" diyen ünlü şarkıcı, muhabirleri güldürdü. Kısa süren sohbetin ardından muhabirlere teşekkür eden Bengü, aracının gelmesiyle AVM'den ayrıldı.


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