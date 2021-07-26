Bengü: Hoş geldin 25'inci hafta
Hamileliğinde altıncı aya giren şarkıcı Bengü, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Havuz başında objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, "İkinci mi?" derken, "Ne güzel sürpriz!" derken ve "Oğlumuz oluyor." derken, hoş geldin 25. hafta..." ifadelerini kullandı.
26 Temmuz 2021, Pazartesi 13:33 Son Güncelleme:
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2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, bir yıl sonra da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Şu sıralar ikinci bebeğini bekleyen ünlü şarkıcıdan yeni fotoğraflar geldi.
KARNI BURNUNDA POZ
42 yaşındaki Bengü, havuz başında objektif karşısına geçti. Hamileliğinde altıncı aya giren şarkıcı, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
"HOŞ GELDİN 25'İNCİ HAFTA"
Bengü, gönderisine, "İkinci mi?' derken, 'Ne güzel sürpriz!' derken ve 'Oğlumuz oluyor.' derken, hoş geldin 25. hafta..." notunu düştü. Ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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