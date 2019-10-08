Beni Takip Et’in ön elemesinde izdiham yaşandı

teve2’nin yakında izleyicisi ile buluşacak olan yeni programı Beni Takip Et’in ön elemeleri önceki gün Vadistanbul’da yapıldı

08 Ekim 2019, Salı 00:24
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Beni Takip Et’in ön elemesinde izdiham yaşandı

Sosyal medya tutkunlarının, ünlü bir sosyal medya fenomeni olmak için kıyasıya yarışacağı programın ön elemesinde izdiham yaşandı.

Katılımın yoğun olduğu elemede Türkiye’nin yeni fenomeni olmak isteyen birbirinden ilginç yarışmacı adayları vardı.

Adaylar Doğa Sülen’in başkanlık ettiği jürinin zorlu soruları karşısında ter döktü.

Yapımcılığını Marka Prodüksiyonun, genel koordinatörlüğünü Doğa Sülen’in üstlendiği yarışma programı “Beni Takip Et” yakında teve2'de...

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