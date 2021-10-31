Genç yaşında rağmen Star TV ekranlarında yayınlanan iddialı dizi Benim Hayatım’ın başrolünü oynayan ve Hayat karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuk kariyerine Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile adım attı. İşte, Geleceğin Starı yarışması ile yıldızı parlayan Benim Hayatım dizisinin Hayat’ı Nilsu Berfin Aktaş hakkında merak edilenler…

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu 2018 yılında Hamdi Alkan, Nurgül Yeşilçay ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Turkcell, Cornetto ve Pantene gibi markaların reklamlarında da rol alan Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Gökçe

2019 - Rastlantı

2018 - Geleceğin Starı

HAYAT ÖKSÜZ KİMDİR?

Hayat, yirmili yaşların başında modacı olmak isteyen hırslı bir genç kızdır. Hayalleri için babasını da peşinden İstanbul’a sürüklemiştir. Asla pes etmeyen inatçı karakteriyle yaşından büyük işler başarmaktadır.