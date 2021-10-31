Benim Hayatım dizisinin Hayat’ı Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nilsu Berfin Aktaş hangi dizilerde oynadı?
Benim Hayatım dizisinde Hayat Öksüz karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş, güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Benim Hayatım dizisinin Hayat’ı Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nilsu Berfin Aktaş hangi dizilerde oynadı? İşte yanıtı…
31 Ekim 2021, Pazar 17:57 Son Güncelleme:
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Genç yaşında rağmen Star TV ekranlarında yayınlanan iddialı dizi Benim Hayatım’ın başrolünü oynayan ve Hayat karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuk kariyerine Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile adım attı. İşte, Geleceğin Starı yarışması ile yıldızı parlayan Benim Hayatım dizisinin Hayat’ı Nilsu Berfin Aktaş hakkında merak edilenler…
NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?
Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu 2018 yılında Hamdi Alkan, Nurgül Yeşilçay ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Turkcell, Cornetto ve Pantene gibi markaların reklamlarında da rol alan Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı.
NİLSU BERFİN AKTAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
- 2019 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Gökçe
- 2019 - Rastlantı
- 2018 - Geleceğin Starı
HAYAT ÖKSÜZ KİMDİR?
Hayat, yirmili yaşların başında modacı olmak isteyen hırslı bir genç kızdır. Hayalleri için babasını da peşinden İstanbul’a sürüklemiştir. Asla pes etmeyen inatçı karakteriyle yaşından büyük işler başarmaktadır.