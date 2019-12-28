Benim Tatlı Yalanım final yapıyor

Benim Tatlı Yalanım final bölümü özeti

Suna ve Nejat’tan bebek müjdesi geliyor Yeni yıl yaklaşıyorken Suna ve Nejat en güzel yılbaşı hediyelerini almıştır bile; Suna hamiledir. Nejat bebek müjdesiyle çok mutludur ve bu haberi herkese söylemek için sabırsızlanmaktadır. Suna, öncelikle Kayra’yı kardeşi olacağına hazırlamaları gerektiğini düşündüğünden acele etmemeleri gerektiğini söyler.

Suna’nın hamile olduğunu bir süre için kendilerine saklayacaklardır. Bu sırada Suna, ailecek kutlayacakları ilk yılbaşlarında her şeyin mükemmel gitmesini ister. Herkesin bir görevi vardır. Ancak hormonların ele geçirdiği Suna’yla başa çıkmak kimse için kolay olmayacaktır.



