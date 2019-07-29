Benimle Söyle final bölümünde kim birinci oldu? Benimle Söyle final bölümü ile dün akşam birincisini ilan etti. Berke, Dila, Serra, Umut, Uğur ve Eftalya olmak üzere 6 finalistin yarıştığı Benimle Söyle final bölümünde sergilenen performansların ardından büyük ödül olan arabanın sahibi jüri üyelerinin oyları ile belirlendi. Peki, Benimle Söyle final bölümünde kim kaç puan aldı? İşte, Benimle Söyle'nin final bölümü ve detaylı bilgiler...