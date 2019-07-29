Benimle Söyle final bölümünde kim birinci oldu?
Benimle Söyle final bölümü ile dün akşam birincisini ilan etti. Berke, Dila, Serra, Umut, Uğur ve Eftalya olmak üzere 6 finalistin yarıştığı Benimle Söyle final bölümünde sergilenen performansların ardından büyük ödül olan arabanın sahibi jüri üyelerinin oyları ile belirlendi. Peki, Benimle Söyle final bölümünde kim kaç puan aldı? İşte, Benimle Söyle'nin final bölümü ve detaylı bilgiler...
Benimle Söyle final gecesinde büyük ödül heyecanı yaşandı!
Finale kalan 6 isim, jüri üyeleri önünde son kez performanslarını sergiledi ve oylamaya tabi tutuldu.
Söyledikleri şarkılarla jüri üyelerini ayağa kaldırmaya çalışan yarışmacılar, ayağa kalkan her jüri üyesinden birer puan aldı. Puanlama neticesinde Uğur Öz'ün birinciliği ilan edildi.
BENİMLE SÖYLE'DE KİM KAÇ PUAN ALDI?
Benimle Söyle birincisi Uğur Öz, 88 puanla birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Eftalya 66, üçüncüsü Dila ise 54 puan aldı.