Benimle Söyle jüri üyesi Cenk Bıyık kimdir?

Yayınlandığı ilk günden beri Benimle Söyle yarışmasında dikkat çeken jüri üyelerinden Cenk Bıyık internette merak edilen isimler arasında geliyor. Tenor Cenk Bıyık Türkiye maçında okuduğu İstiklal Marşı ile gündeme gelmiş, Two Tenors şovları ile dikkat çekmişti. Cenk Bıyık şimdi de renkli kişiliği ve Benimle Söyle yarışmacılarına yaptığı yorumlar ile dikkat çekiyor. Peki, Cenk Bıyık kimdir? İşte Cenk Bıyık’ın biyografisi…

CENK BIYIK KİMDİR?

1978 yılında İstanbul’da doğdu. 1985'de Moda İlkokuluna başladı. Bu dönemde Üsküdar Adile Naşit deneme sahnesi çocuk tiyatrosunda, Mete Akkaya yönetiminde tiyatro ve müzik eğitimi aldı. 1990 yılında Fenerbahçe Lisesi’ne girdi. Lise yıllarında, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu gençlik kadrosunda çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Liseyi bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Opera- Şan Bölümüne girdi. Burada bir yıl Opera- Şan Eğitimini Ruhsar Öcal ile devam ettirdi. 1996 yılında Çiçek Kurra Kanter‘in öğrencisi olarak girdiği, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümünden, Suat Arıkan’ın öğrencisi olarak 2002 yılında mezun oldu. 1996 yılında İstanbul Oda Koro’suna dahil oldu. Burada bir yıl Şef Yeşua Aroyo ile Madrigaller ve Rönesans öncesi müziği üzerine çalıştı. Aynı yıl Cemal Reşit Rey Opera Korosu’na girdi. G.Donizetti’nin L’eliser D’amore, Ahmet Adnan Saygun’un Özsoy Operalarında görev aldı. Atatürk Kültür Merkezi ve Avusturya Kültür Merkezi’nde resitaller verdi. 1999 yılında Atatürk Kültür Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi, Bostancı Gösteri Merkezi Kadıköy İlçesi Atatürk Haftası Gençlik Şöleninde, Abant İzzet Baysal Üniversite’sinde konserler verdi. 2000 yılında Şef Faris Akarsu'nun müzikal çalışmalarına katıldı. Ve Bursa Devlet Bölge Senfoni Orkestrası ile Broadway müzikalleri konserinde solist olarak görev aldı. Aynı yılda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası eşliğinde, İstanbul Kültür Üniversitesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Işık Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Konser Salonunda solist olarak görev aldı. Ayrıca Onur Koğacıoğlu'nun kurduğu Rönesans grubunda solist olarak birçok programlarda yer aldı. Aynı yılda İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nde T.C. 9.Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ve Gürcistan Devlet Başkanı Sayın Edward Schvardnadze için düzenlenen törende konser verdi. 2001 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde üç konserde solist olarak görev aldı. Aynı yılda Profesör Ramiz Melik Aslanov yönetiminde, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası ile Gluck’un Betrogene Kadı Operasında Nuradin rolünü oynadı ve yine İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sının açılışında bir konser verdi.

2002 Nisan ayında İstanbul’da 4.si düzenlenen Siemens Sanat Ödülü Opera yarışmasında Türkiye Birincisi oldu ve Almanya, Badisches Staatstheater Karlsruhe Opera Stüdyosunda bir yıl Eğitim Bursu ödülünü kazandı. Aynı zamanda burada Karlsruhe Musichochschule(Opernschule)de eğitimini devam ettirdi. Prf.Elizabeth Werres ile Şan tekniği ve Stil bilgisi çalışmalarını sürdürdü.

Karlsruhe Devlet Operasındaki başarılı çalışmaları sonucunda, Opera Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine bu Opera ile solist Kontratı imzaladı.

2003 yılı içersinde Karlsruhe Devlet Operasında Gıacomo Puccını’ nin Il Tabarro Operasında, Bedrich Smetana’nın Dalibor Operasında Vitec rolü,G.Donizetti’nin Lucia Operasında Arturo rolünü başarıyla oynadı.Ayrıca piyanist Şef Carl Robert Helg ve Soprano Chiristine Zoller ile birlikte Emirates Hava Yolları ve Karlsruhe Wolkswagen firmasının sponsorluğunda Almanya ve Avrupa’nın diğer kentlerinde resmi ve özel davetlerde birçok konserler verdi. Ve yine Karlsruhe Wolkswagen firmasının sponsorluğunda Newyork Metropolitan Operası solistlerinden Tenor Eduardo Villa, piyanist şef Carl Robert Helg, Soprano Chiristine Zoller ile birlikte geliri çocuklar yararına olmak üzere çıkarılan (Hensel Greetel) bir CD de yer aldı. 2004 yılı Nisan ayında Karlsruhe Devlet Operasında Rejisör Doç. Yekta Kara’nın sahneye koyduğu W.Mozart’ın Die Entfuhrung Ausdem Serail ( Saraydan Kız Kaçırma) Operasında Pedrillo rolünü oynadı.

Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin birçok şehirlerinde konserler ve resitaller verdi. Bu nedenle de 2004 yılında, Avrupa Kültür Vakfınca, Avrupa’da Sanatla ilgili olarak, Türkiye'yi Avrupa Ülkelerinde tanıtan, Türkiye'nin Avrupa Birliğine giriş çabalarına destek sağlayan, başarılı genç Sanatçılara verilen Avrupa Kültür Ödülüne layık görüldü ve ödülünü, 30 Ekim 2004 tarihinde, İstanbul Dolmabahçe Sarayında düzenlenen ödül töreninde, Avrupa Kültür Vakfı Başkanı Sayın Dr. Ernest Seidel'den aldı.

- 2005 Almanya Karlsruhe Devlet Operasında, G.Donizetti’nin Aşk İksiri Operasında Nemorino rolü

- G.Puccini’nin Gianni Schicchi Operasında Rinnucco rolü

- P.İ. Tschaikovski’nin Yevgene Onegin Operasında Lenski rolü

- Almanya Halle Devlet operasında Die Entführung aus dem Serail (Saraydan Kız kaçırma) oyununda misafir sanatçı olarak Pedrillo rolü

- 2005 yılında Berlin Olimpiyat Stadyumunda oynanan, Bayern Münıh-Schalke 04 Almanya Kupası Final Maçında, Berlin Flarmoni Orkestrası eşliğinde Alman Milli Marşını seslendirdi.

- 2005 W.Mozart’ın Die Entfuhrung Ausdem Serail (Saraydan Kız Kaçırma) Operasında Pedrillo

- W.Mozart’ın Idomeneo Operasında Arbace rolü,

- 2006 İtalya Udine Teatro Nuovo Giovanni'de ve Trieste Teatro Verdi de Die Entführung aus dem Serail (Saraydan Kız Kaçırma) Operasında Misafir Sanatçı olarak Pedrillo rolü

- 34. İstanbul Müzik festivalinde Topkapı Sarayında Dıe Entführung aus dem Serail oyununda Pedrillo rolü

- Dusseldorf ‘ta UEFA gecesinde bir konser verdi.

- Badısches Staatstheater Karlsruhe'de G. Verdi'nin Otello'sunda Cassio rolünü oynadı.

- Stuttgart'ta yapılan Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonasının açılışında, Alman Şölen Tasarımcısı, Rejisör Enno İlka Uhde 'nin hazırladığı Şölen Programı içersinde Dünya Klasik Müziğini temsilen canlı performans sergiledi. Bıyık, İsviçre, Avusturya, İtalya, Fransa ve Almanya’nın birçok şehirlerinde konserler verdi.

- Avusturya Klagenfurt stadı açılışında, konser verdi. Stuttgart’ta Porsche Tenis Grand Prix, açılışında konser verdi. 7 Ekim 2007 tarihinde Stuttgart’ta Porsche Tenis Grand Prix, kapanışında bir konser verdi. 13 Ekim 2007 tarihinde Mannheim Rosengarten’de Ball der Sterne, bir konser verdi.

- Frankfurt Alteroper’de sport Presball (basın balosunda) bir konser verdi.

- Stadt Gerlingen'de (Stuttgart), rejisini Peter Pacher'in yaptığı Georges Bizet'in carmen operasında Don Jose rolünü oynadı.

- Berlin'de, O2 World Arena spor salonunun açılışında bir konser verdi. Bıyık, konuk Sanatçı olarak, Badisches Staatstheater Karlsruhe'de G.Verdi'nin Otello Operasında Cassio rolünü söyledi.

Bıyık, 8 Ekim 2010 tarihinde Berlin Olimpiyat Stadında oynanan, Almanya-Türkiye milli futbol müsabakasında iki ülkenin milli marşlarını seslendirdi.

Bıyık, halen Yerli misafir sanatçı sözleşmesiyle Aylıklı çalışma grubu pozisyonunda Solist sanatçı ünvanı ile görevli olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde çalışmakta ve aynı zamanda misafir Sanatçı olarak da Avrupa'nın önemli sanat merkezlerinde konserler vermekte ve Avrupa Operalarında görev almaktadır.