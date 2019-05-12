Türkiye’nin ilk Root-Reggae grubu SATTAS’ın kurucusu Orçun Sünear Benimle Söyle yarışmasındaki jüri üyeliği ile internette gündem oldu. Peki, Benimle Söyle jüri üyesi Leo lakabıyla tanınan Orçun Sünear kimdir? İşte Orçun Sünear biyografisi…

ORÇUN SÜNEAR KİMDİR?

Orçun Sünear 1977 doğumlu. 1993 yılında Bursa’da Witness (Trash metal) grubunda davul çalmaya başladı. Daha sonra “Black Mass” ve hemen ardından “Prospect of Immortality” adlı Death Metal gruplarında davul çalıp vokal yaptı. Bu grupla demo kaydı yapıldı ve Finlandiya’da “complation” adlı albümde şarkıları yer aldı (1996). Aynı yıl eğitimine Kıbrıs’ta devam etmeye başladı ve orada “No Name” adlı bir Blues grubunda vokalistlik yaptı. Bir kaç konserden sonra üniversite eğitimini değiştirmesi nedeniyle İstanbul’a yerleşti.

1999 yılında Bilgi üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü’ndeki eğitimi süresince müziğin performans kısmına ara verdi ve ülkemizin ünlü müzisyenleri ile birlikte sahne arkasında çalıştı.

004 yılında Derya Eke ile birlikte Türkiye’nin ilk Root-Reggae grubu SATTAS’ı kurdu. Sattas’ta söz yazarı-besteci olarak ve vokal yaparak müzik hayatına devam ediyor. Sattas, Jamaika İngilizcesinde “satta” dan gelmekte, “Satta” ise “rahatla”, ”takma” veya “salla” gibi manalara gelmektedir. Sonundaki “s” eki ile İngilizce de ki çoğul takısını alarak son halini oluşturur. Grup üyeleri Sattas’ı daha çok okul olarak nitelemektedirler. Erdemli, özgürlüklerine düşkün, eşitlikçi, doğaya saygılı, savaşçı ve eğlendirici bir okuldur daha çok.

2012 Temmuz’unda Türkiye’nin ilk “reggae” albümü “SATTAS – SATTAS” ’ı çıkardı. Türkiye içerisinde sayısız festival ve konser vermiş SATTAS ikinci albüm için çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Grubu oluşturan müzisyenlerin farklı disiplinlerden geliyor olmalarını bir avantaj olarak kullanabilen grup, Root Reggae’ nin özünden uzaklaşmadan Jazz, Ska, Dub, Klasik Müzik ve Rock formlarını bir potada eritebilmeyi başarmıştır.

Orçun Sünear'ın gruptaki lakabı 'Leo'dur. Kardeşi Ahmet Olgun Sünear tanınmış bir dizi oyuncusudur.