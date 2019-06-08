Benimle Söyle jüri üyesi Melike Konur kimdir?

Kanal D’nin çiçeği burnunda yarışma programı Benimle Söyle yayınlandığı ilk günden beri 100 kişilik jürisi ve yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. Benimle Söyle jürilerinden Melike Konur da bunlardan biri. Peki, Melike Konur kimdir? Melike Konur kaç yaşında ve nereli? İşte Melike Konur’un biyografisi…

MELİKE KONUR KİMDİR?

Melike Konur, 27 yaşında Amerika’da doğdu. Babası Türk, Annesi Amerikalı. Dansla uğraşıyor ve sanatçı.

Tüm ailesi Amerika’da yaşıyor. Babannesi ile birlikte İstanbul'da yaşıyor. Burçin Orhon'un onu keşfetmesi sayesinde Türkiye'ye yerleşti. Amerikan konservatuarı Point Park'ta Jazz dansı müzikal tiyatro okumuş.

Şuan MVLLA müzik grubunda, Londra Bacci Bros müzik prodüksiyonda solist.