Benimle Söyle yarışmasının 100 jürisi internette merak edilen konular arasında geliyor. Jüri üyelerinden dikkat çeken isimlerden biri de Metin Arolat. Peki, Benimle Söyle jüri üyesi Metin Arolat kimdir? İşte Metin Arolat’ın biyografisi…

METİN AROLAT KİMDİR?

Metin Arolat 28 Mayıs 1972 Tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren sanatçı ilk önce bir Reklam ajansında yönetmen asistanı olarak işe başladı. Amerika’da University of Illinois’ta Reklamcılık eğitimi aldı. Star TV, Kanal 6 ve Atv’nin tanıtım bölümlerinde yönetmenlik yaptı. Bununla da yetinmeyen sanatçı Sinan Çetin, Rezzan Tanyeli, Ömer Vargı, Turgay Çokuludağ gibi reklam yönetmenlerine asistanlık yaptı. İlk reklam filmi Cannes Lions Uluslararası Reklam Festivalinden (kendi dalında) ödül kazanır. Sanatçı gazete-promosyon filmleri de dahil 600′den fazla Reklam filmi çekti. Bu sırada şarkı söyleme merakına kapılan sanatçı bir albüm yapar ve albüm ile birlikte müzik çevresi genişler, daha sonrasında yeni albümler yapan sanatçı yönetmenliği de bırakmaz kendi şarkılarının klipleri ile Megastar Tarkan’ın klibini yönetir.

Müzik piyasasına 1995 Yılındaki “Ayrılık Olmaz” albümü ile adım atan sanatçı şimdiye kadar toplam 5 albüm yayımladı. Son albümü “Çok Daha Ötesi”’ni 2010’da müzik severlerin beğenisine sundu.