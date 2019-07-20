Benimle Söyle jüri üyesi Orçun Sünear renkli ve sıradışı kişiliği ile jürinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Porgramın takipçileri internette sıklıkla Orçun Sünear kimdir? Eşi Belit Özükan kimdir? sorularını aratıyor. İşte Orçun Sünear ve Belit Özükan hakkında merak edilenler…

ORÇUN SÜNEAR KİMDİR?

Orçun Sünear 1977 doğumlu. 1993 yılında Bursa’da Witness (Trash metal) grubunda davul çalmaya başladı. Daha sonra “Black Mass” ve hemen ardından “Prospect of Immortality” adlı Death Metal gruplarında davul çalıp vokal yaptı. Bu grupla demo kaydı yapıldı ve Finlandiya’da “complation” adlı albümde şarkıları yer aldı (1996). Aynı yıl eğitimine Kıbrıs’ta devam etmeye başladı ve orada “No Name” adlı bir Blues grubunda vokalistlik yaptı. Bir kaç konserden sonra üniversite eğitimini değiştirmesi nedeniyle İstanbul’a yerleşti.

1999 yılında Bilgi üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü’ndeki eğitimi süresince müziğin performans kısmına ara verdi ve ülkemizin ünlü müzisyenleri ile birlikte sahne arkasında çalıştı.

2004 yılında Derya Eke ile birlikte Türkiye’nin ilk Root-Reggae grubu SATTAS’ı kurdu. Sattas’ta söz yazarı-besteci olarak ve vokal yaparak müzik hayatına devam ediyor. Sattas, Jamaika İngilizcesinde “satta” dan gelmekte, “Satta” ise “rahatla”, ”takma” veya “salla” gibi manalara gelmektedir. Sonundaki “s” eki ile İngilizce de ki çoğul takısını alarak son halini oluşturur. Grup üyeleri Sattas’ı daha çok okul olarak nitelemektedirler. Erdemli, özgürlüklerine düşkün, eşitlikçi, doğaya saygılı, savaşçı ve eğlendirici bir okuldur daha çok.

2012 Temmuz’unda Türkiye’nin ilk “reggae” albümü “SATTAS – SATTAS” ’ı çıkardı. Türkiye içerisinde sayısız festival ve konser vermiş SATTAS ikinci albüm için çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Grubu oluşturan müzisyenlerin farklı disiplinlerden geliyor olmalarını bir avantaj olarak kullanabilen grup, Root Reggae’ nin özünden uzaklaşmadan Jazz, Ska, Dub, Klasik Müzik ve Rock formlarını bir potada eritebilmeyi başarmıştır.

Orçun Sünear'ın gruptaki lakabı 'Leo'dur. Kardeşi Ahmet Olgun Sünear tanınmış bir dizi oyuncusudur.

BELİT ÖZÜKAN KİMDİR?

16 Mayıs 1979 Ankara doğumlu olan Belit Özükan, Amerika’nın tek resmi konservatuarı AADA’de aldığı klasik konservatuar eğitiminin yanı sıra jazz dans, müzikaller, ileri Shakespeare, Alexander teknikleri, Butoh (tarihi Japon dansı) ve eskrim dersleri aldı.

6 yıl klasik piyano ve 7 yıl şan eğitimi gördü. Kısa hikayeler yazmak, beste yapmak, dans etmek, şarkı söylemenin yanı sıra jazz müziği, sporun çeşitli alanları, sinema tarihi, el sanatları ve dünya mutfaklarıyla da ilgili.

İstanbul’da Şişli Terakki Lisesi'ni bitirip Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri'ni ikinci sınıfta terk ettikten sonra ABD’de American Acdemy of Dramatic Arts'ta iki yıllık konservatuvar eğitimini tamamladı.

Academi Tiyatrosu'nda sayısız oyunda rol aldı. Vatan gazetesinin bir reklam kampanyasında yer aldı ve Kanal D' de yayınlanan "Seni Çok Özledim" adlı dizide konuk oyuncu olarak rol aldı.

2019 yılında Orçun Sünear ile evlendi.

OYNADIĞI FİLMLER

-Devrimden Sonra – 2011

-Hoşçakal Füsun – Füsun – 2008 – TV Filmi-

-Çinliler Geliyor – Adalet – 2006

-Kısık Ateşte 15 Dakika – 2006