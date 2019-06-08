Benimle Söyle jüri üyesi Yelda Kırçuval kimdir?

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yarışması Benimle Söyle bu akşam ekranlara geliyor. 100 kişilik jüri üyesi de internette merak edilen konular arasında geliyor. Benimle Söyle jüri üyesi Yelda Kırçuval da bunlardan biri. Peki Yelda Kırçuval kimdir? İşte Yelda Kırçuval hakkındaki detaylar…

YELDA KIRÇUVAL KİMDİR?

Yelda Kırçuval, 1978 doğumlu. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünü başarı bursu ile tamamlamıştır.1997 yılında TRT sınavlarına girmiş ve ardından TRT eğitmenlerinden Diksiyon, Fonetik, Artikülasyon dersleri almıştır. Sonrasında ise mesleki kariyerine adım atan editör ve spiker olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde Diksiyon ve Tv Programcılığı dersi vermeye devam etmekte, lisenin Sinema-Tv Bölüm Başkanı’dır.

2016 yılında Adapsız Kadınlar Hayasız Erkekler, 2018 yılında ise İnsanı İnsan Acıtır isimli kitapların altına imzasını atmıştır.