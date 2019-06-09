Benimle Söyle jürileri ayakta! Benimle Söyle’de kim birinci oldu?

Benimle Söyle dün akşam yayınlanan yeni bölümde birbirinden renkli, birbirinden farklı jüri üyeleri seyirciye yine kahkaha dolu anlar yaşattı. Yarışmacıların performansları jüri üyelerini yine ikilemde bıraktı. Jürilerin hedefindeyse şu ana kadar hiçbir yarışmacıya kalkmayan Nikki Wild vardı. Peki, Benimle Söyle’de kim birinci oldu? İşte Benimle Söyle jürilerini etkileyen Sertan Özer performansı…

Kanal D’nin yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı Benimle Söyle 4. Bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Birbirinden başarılı yarışmacılar karşısında Benimle Söyle jürileri duygusal anlar yaşadı.

İŞTE SERTAN ÖZER PERFORMANSI!

Hiçbir yarışmacı için ayağa kalkmayan Nicki Wild diğer jüri üyelerinin hedefindeydi. Bazı yarışmacıları başarılı bulduğunu itiraf eden Nikki Wild, tarzı olmadığı için kalkmadığını söyledi.

Jürinin iyilik meleği Ayta Sözeri de ayağa kalkmayan operacı ikizler Didem ve Sinem Balık’a sataştı. Operacı ikizler Didem ve Sinem Balık da Ayta Sözeri’ye cevap verdi.

Hepsi ve daha fazlası “Benimle Söyle”de...