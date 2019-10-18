Bennu Gerede çöp toplarken şok geçirdi

Bennu Gerede, Bref markasının başlattığı ‘Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’ (TÜDAV) işbirliğiyle Kilyos- Kısırkaya’da temizlik yaptı

18 Ekim 2019, Cuma 09:08
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Bennu Gerede çöp toplarken şok geçirdi

Bir saat boyunca 2 torba dolusu plastik atık toplayan Bennu Gerede:

“Öyle şeyler atmışlar ki, şok geçirdim. Midem bulandı. Çok içler acısı, saygısızca ve ayıp!

'Doğa da bir gün öcünü alır'

Bu kadar kötü olacağını tahmin etmezdim. Doğaya böyle davranırsak o da bir gün öcünü alır” dedi.

'Atanlar keşke utansa'

Bennu Gerede kampanyayla sınırlı kalmadığını şu sözlerle dile getirdi:

“Oturduğum semtte de yere atılan çöpleri topluyorum. Atanlar keşke utansa.”

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