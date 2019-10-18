Bennu Gerede çöp toplarken şok geçirdi
Bennu Gerede, Bref markasının başlattığı ‘Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’ (TÜDAV) işbirliğiyle Kilyos- Kısırkaya’da temizlik yaptı
Bir saat boyunca 2 torba dolusu plastik atık toplayan Bennu Gerede:
“Öyle şeyler atmışlar ki, şok geçirdim. Midem bulandı. Çok içler acısı, saygısızca ve ayıp!
'Doğa da bir gün öcünü alır'
Bu kadar kötü olacağını tahmin etmezdim. Doğaya böyle davranırsak o da bir gün öcünü alır” dedi.
'Atanlar keşke utansa'
Bennu Gerede kampanyayla sınırlı kalmadığını şu sözlerle dile getirdi:
“Oturduğum semtte de yere atılan çöpleri topluyorum. Atanlar keşke utansa.”
Bu haberi de okudularBennu Gerede'nin üçüncü ada macerası başladı