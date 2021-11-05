Bensu Soral: Herkes her şeyi biliyor

Bensu Soral önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Hakan Baş ile boşanacakları iddiasıyla ilgili “Hala halletmeye çalışıyoruz. Hassas sürecimiz devam ediyor. Hakan Bey ile hep beraberiz. Aynı evi paylaşıyoruz. Tek problemimiz ünlü olduğumuz için herkes her şeyi biliyor” dedi.

Eski ekran partneri Kubilay Aka ile samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ilgili sorulara ise cevap vermedi. Aynı günün akşamı Hakan Baş da Arnavutköy Balıkçısı’nda arkadaşlarıyla yemek yedi.