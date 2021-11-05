Magazin Bensu Soral: Herkes her şeyi biliyor

Bensu Soral: Herkes her şeyi biliyor

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Bensu Soral: Herkes her şeyi biliyor

Mutlulukları ile herkesi imrendiren Bensu Soral ile Hakan Baş'ın geçen günlerde boşandığı iddia edilmiş, çift bu haberleri yalanlamıştı. Ali KESER / POSTA

05 Kasım 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Bensu Soral önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Hakan Baş ile boşanacakları iddiasıyla ilgili “Hala halletmeye çalışıyoruz. Hassas sürecimiz devam ediyor. Hakan Bey ile hep beraberiz. Aynı evi paylaşıyoruz. Tek problemimiz ünlü olduğumuz için herkes her şeyi biliyor” dedi.

Eski ekran partneri Kubilay Aka ile samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ilgili sorulara ise cevap vermedi. Aynı günün akşamı Hakan Baş da Arnavutköy Balıkçısı’nda arkadaşlarıyla yemek yedi.

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