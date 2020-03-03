Magazin Bensu Soral mutluluğun formülünü anlattı

Bensu Soral mutluluğun formülünü anlattı

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Bensu Soral mutluluğun formülünü anlattı

Bensu Soral, InStyle dergisine röportaj verdi. Bakın, ünlü oyuncu 'Mutlu evlilik için tüyo verir misiniz?' sorusunu nasıl cevapladı.

03 Mart 2020, Salı 08:31 Son Güncelleme:
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Bensu Soral iş insanı Hakan Baş ile Eylül 2018’de nikah masasına oturmuştu. InStyle dergisine röportaj veren oyuncu, “Mutlu evlilik için tüyo verir misiniz?” sorusunu “Karşılıklı saygı, sevgi, ilgi, empati ve hoşgörü şart. İyi bir ikili olursanız, mutlu olmak kolay” diye yanıtladı.

Gündüz şekerlemesi

Bensu Soral bir gününün nasıl geçtiğini de şöyle anlattı:

Her sabah 05.00’te kalkarım. Kahvaltı-kahve ritüelim gerçekleştikten sonra sete gitmeyeceksem muhakkak bir saat yürüyüşe çıkarım. Ardından spora giderim. Akşamüstü de 16.00-17.00 arası şekerleme yaparım. Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim.

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