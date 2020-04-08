Magazin Bensu Soral'dan dikkat çeken paylaşım

Bensu Soral'dan dikkat çeken paylaşım

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Bensu Soral'dan dikkat çeken paylaşım

Güzel oyuncu yuncu Bensu Soral Baş, corona virüs salgınına karşı "Evde Kal" çağrıları kapsamında eşi Hakan Baş ile birlikte eve kapandı ev hallerini Instagram hesabından paylaşan Soral'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 19:37 Son Güncelleme:
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Ev karantinasında olan oyuncu Bensu Soral ev hallerini Instagram hesabından paylaşıyor. Güzel oyuncu son olarak köpeğiyle olan pozunu Instagram'dan yayınladı.

Zorlu dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde sevginin önemine değinen Soral, fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Sarılmalar aslında o kadar küçümsenir ki, özellikle o kadar sıkı olan sarılmalar... Tam anlamıyla diğerinin kalp atışını hissedebilirsiniz ve bir an için her şey seni incitemeyecekmiş gibi çok sakin ve güvende hissettirir."


https://www.instagram.com/p/B-tkbaEAFz0/?utm_source=ig_web_copy_link


Bensu Soral iş insanı Hakan Baş ile Eylül 2018’de nikah masasına oturmuştu. Mart ayında bir dergiye röportaj veren Soral, “Mutlu evlilik için tüyo verir misiniz?” sorusunu “Karşılıklı saygı, sevgi, ilgi, empati ve hoşgörü şart. İyi bir ikili olursanız, mutlu olmak kolay” yanıtını vermişti.

"Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim"

Bensu Soral bir gününün nasıl geçtiğini de şöyle anlattı:

"Her sabah 05.00’te kalkarım. Kahvaltı-kahve ritüelim gerçekleştikten sonra sete gitmeyeceksem muhakkak bir saat yürüyüşe çıkarım. Ardından spora giderim. Akşamüstü de 16.00-17.00 arası şekerleme yaparım. Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim."

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