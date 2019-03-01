Bensu Soral'ın 1.5 milyon TL'lik anlaşması

Oyuncu Bensu Soral, giyim markası Koton’un yeni reklam yüzü oldu

01 Mart 2019, Cuma 08:28
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Bensu Soral'ın 1.5 milyon TL'lik anlaşması

İddiaya göre; bir yıllık anlaşma karşılığında 1.5 milyon TL aldı. Markanın geçen seneki yüzü, hamileliğinin 7’nci ayına giren Fahriye Evcen’di.

Bensu Soral, “Bir oyuncu olarak iyi projelerde yer almak beni ne kadar mutlu ediyorsa kendimi yakın hissettiğim bir markanın yüzü olmak da beni o kadar heyecanlandırıyor. 

Ayrıca modayı çok seven biri olarak Koton gibi büyük ve global bir markanın yüzü olmaktan da gurur duydum. İlk reklam filmimizi çektik. Enerjisi yüksek, modaseverleri heyecanlandıracak farklı reklamlarla sürprizlerimiz devam edecek” dedi.


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