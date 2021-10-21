Dünya Benzema'dan eski Fener'li futbolcuya şantaj! 5 yıla kadar hapsi istendi

Benzema'dan eski Fener'li futbolcuya şantaj! 5 yıla kadar hapsi istendi

Dünya

Benzema'dan eski Fener'li futbolcuya şantaj! 5 yıla kadar hapsi istendi

Real Madrid'in golcüsü dünyaca ünlü Fransız yıldız Karim Benzema, bir zamanlar Fenerbahçe'de de forma giyen Mathieu Valbuena'ya seks videosu ile şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanmaya başladı. Benzema için 5 yıla kadar hapis ve 70 bin euro para cezası istendi.

21 Ekim 2021, Perşembe 16:19 Son Güncelleme:
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Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema büyük bir skandal ile gündeme geldi. Bir zamanlar Fenerbahçe'de de forma giyen ve milli takımdan arkadaşı olan Mathieu Valbuena'ya seks kasetleri ile şantaj yaptığı iddia edilen Benzema'nın ilk duruşması bugün Paris'te görüldü. Ünlü futbolcu için 5 yıla kadar hapis ve 70 bin euro para cezası istendiği belirtildi.

Real Madrid'li Karim Benzema'nın, Mathieu Valbuena'ya seks videosuyla şantaj yapılmasında rolü olduğu gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk duruşması Paris'te görüldü.

İLK DURUŞMAYA KATILMADI

İlk duruşmaya katılmayan Benzema hakkında 5 yıla kadar hapis ve 70 bin euro para cezası istendi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Savcılar Benzema'yı, Valbuena'yı, şantajcı olmakla suçlanan bir gruba para ödemeye teşvik etmekle suçluyor.

Benzema ise iddiaları reddediyor. Davada ayrıca Benzema'nın dışında dört kişi daha yargılanıyor.

Seks videosu iddiaları sonrası Benzema ve Valbuena, Fransa milli takımından uzaklaştırılmıştı. Benzema, Fransa Milli Takımı formasını bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan itibaren yeniden giymeye başlamıştı.

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