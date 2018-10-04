Berat Albayrak: Bu hain örgütü tarihe gömeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Batman'da şehit edilen ve yaralanan askerlerle ilgili Twitter'dan paylaştığı mesajda, 'Allah’ın izniyle bu hain örgütü tarihe gömeceğiz' dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajda, ''Batman’da hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin şüphesi olmasın. Çok yakın zamanda Allah’ın izniyle bu hain örgütü tarihe gömeceğiz.'' açıklamasında bulundu.