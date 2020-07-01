Türkiye Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan zanlı hakkında karar verildi

Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan zanlı hakkında karar verildi

Türkiye

Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan zanlı hakkında karar verildi

Mersin’de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 4’üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter’da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 20:18 Son Güncelleme:
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.B’nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye götürüldü. E.B, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlı E.B, Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak’ı hedef alan hakaret içerikli yorumunun ardından, dün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA

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