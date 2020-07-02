Türkiye Berat Albayrak’a yönelik çirkin paylaşıma Erzurum’da tutuklama

Berat Albayrak’a yönelik çirkin paylaşıma Erzurum’da tutuklama

Türkiye

Berat Albayrak’a yönelik çirkin paylaşıma Erzurum’da tutuklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşım nedeniyle Erzurum’da gözaltına alınan F.K., tutuklandı.

02 Temmuz 2020, Perşembe 21:08 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 4’üncü kez baba olmasının ardından sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen F.K., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye çıkarılan F.K., Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

DHA

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