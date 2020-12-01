Berber ve kuaförler kapanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni corona virüs tedbirleri kararları alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklamada hafta içi saat 21:00 ile 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ifade edildi. Hafta sonları ise cuma akşamı

Paylaşılan kararlar çerçevesinde kuaför ve berberler de AVM'ler ve marketler gibi sadece hafta içi saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında pandemi kuralları çerçevesinde hizmet verebilecek.





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